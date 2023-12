Hanoi (VNA) – La France continuera à soutenir le Vietnam pour relever les défis du processus de transformation numérique et de la construction d’une administration publique moderne, a affirmé le ministre français de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini.

Interrogé par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) lors de sa visite de travail au Vietnam, le responsable a indiqué que l’accélération de la transformation numérique est un sujet de coopération important entre la France et le Vietnam.La France et le Vietnam coopèrent étroitement depuis un quart de siècle sur les chantiers de modernisation de la fonction publique : la réforme de l’Etat et la transformation numérique ont fait l’objet d’un premier accord bilatéral dès 1999.Dernièrement, les deux pays ont signé en mars 2022 à Hanoi un accord de coopération dans la fonction publique et la modernisation de l’administration pour la période 2022-2025. La France est également un partenaire important du Vietnam dans la formation de jeunes femmes fonctionnaires locales.Au cours de la séance de travail à l’Office du gouvernement, les deux parties ont fait un point d’étape sur le projet "Modernisation de l'administration du Vietnam par le numérique", financé par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

Le ministre français de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini. Photo : VNA

Ce projet s’inscrit dans une dynamique initiée en 2018 avec la signature d’un accord bilatéral sur le développement du gouvernement électronique et la modernisation de la gestion administrative de l’Etat.La France a accordé son soutien au projet au cours des cinq dernières années avec un montant total de près de 2 millions d’euros et a mobilisé plus de 50 experts couvrant l’ensemble du spectre en matière de transformation numérique et de modernisation de l’administration, notamment sous ses aspects juridiques et réglementaires, organisationnels et techniques.A cette occasion, il a remis à l’Office du gouvernement un guide de restitution des bonnes pratiques françaises en matière de numérique réalisé dans le cadre de ce projet phare répondant à la volonté des autorités vietnamiennes de transformation de l’administration du Vietnam.Le ministre Stanislas Guérini a affirmé continuer à coopérer avec le Vietnam pour relever les défis de la transformation numérique et élargir les bases de données, améliorer le partage de données entre les agences vietnamiennes, notamment entre les agences centrales et les administrations locales, et simplifier les procédures administratives. – VNA