Hanoi (VNA) - Le Vietnam doit définir des politiques rationnelles pour promouvoir la force intrinsèque des entreprises en vue de stimuler le développement socio-économique, ont déclaré des experts en marge du Forum socio-économique du Vietnam tenu mardi 19 septembre à Hanoi.

Jonathan Pincus, économiste international principal du PNUD. Photo: VNA



Jonathan Pincus, économiste international principal du PNUD, a déclaré que le Vietnam devrait donner un nouvel élan à l’innovation nationale et investir massivement dans les activités de recherche et développement (R&D) en vue d’améliorer la productivité du travail à long terme.Il a ajouté que les dépenses du Vietnam en activités de R&D, une mesure permettant d’évaluer la capacité à améliorer la productivité du travail, étaient à la traîne par rapport à celles de la Chine, de la Thaïlande et de la Malaisie.En outre, des mécanismes rationnels devraient être mis en place pour attirer les principaux scientifiques vietnamiens vers les instituts et universités nationaux, a-t-il déclaré, soulignant qu’ils apporteraient des contributions pratiques au développement national.La faible productivité des travailleurs a entravé la reprise économique après la pandémie, ont déclaré d’autres experts, citant comme principales raisons la pénurie d’employés possédant une expérience et des compétences substantielles et un grand nombre de micro et petites entreprises.Même si les politiques gouvernementales visant à renouveler le modèle de croissance et à renforcer l’innovation scientifique et technologique ont créé des conditions favorables à une meilleure productivité du travail, elles ont été mises en œuvre avec lenteur en raison du manque d’engagement des entreprises.Selon Nguyên Lê Hoa, directeur du Département de recherche sur la productivité à l’Institut vietnamien de productivité, le Vietnam devrait prendre des mesures plus drastiques pour augmenter la productivité du travail, en mettant l’accent sur la coordination interministérielle et interministérielle pour élaborer des politiques uniformes.