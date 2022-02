Bac Giang (VNA) – Lorsque l’épidémie de Covid-19 a éclaté dans la province de Bac Giang en mai 2021, le commandement militaire provincial a mobilisé 100% de ses forces pour participer à la prévention et au contrôle de l’épidémie. Des milliers de miliciens se sont mobilisés dans ce combat.

Le commandement militaire du district de Hiep Hoa a fait don de produits de première nécessité à la milice en service dans la zone de quarantaine. Photo : baoquankhu1

La force de milice et d’autodéfense de la province de Bac Giang (Nord), en collaboration avec les forces armées provinciales, a promu son rôle de choc, toujours en première ligne de la lutte contre le Covid-19, repoussant les assauts de l’épidémie dans la province était l’épicentre de l’épidémie.



Lors de l’accueil des personnes mises en quarantaine, chacun d’entre nous est chargé d’une tâche spécifique telle que fournir les produits de première nécessité, aménager les chambres, leur servir les repas, et participer à la protection de la sécurité 24h sur 24, a fait savoir le milicien Trân Van Xuân.



Dans le quartier de Trân Nguyên Han, de la ville de Bac Giang, la force de milice et d’autodéfense été divisée en groupes qui patrouillent avec des membres de l’équipe communautaire contre le Covid-19 et rappelent aux ménages de suivre strictement les consignes sanitaires.



En mission, je ne pouvais pas rentrer chez moi, la nostalgie de mes enfants et de ma vieille mère était si intense que je ne savais que vaquer à mes travaux. J’ai espéré pouvoir apporter mon humble contribution aux efforts de mes camarades et des habitants locaux pour repousser l’épidémie et ramener la vie à la normale, a partagé le milicien Pham Viêt Tuân.

Photo: baobacgiang

Considérant que la prévention et le contrôle du Covid-19 est la "mission de combat" des forces armées provinciales en temps de paix, dès l’apparition des foyers épidémiques dans la commune de Phuong Son, district de Luc Nam, début mai 2021, soit la quatrième vague de contaminations au Vietnam, le commandement militaire de la province de Bac Giang a déployé les mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie selon la devise "urgence, rapidité, anticipation et empêchement".

Le colonel Vu Duc Hiên, commissaire politique du commandement militaire de la province de Bac Giang, a déclaré que ces derniers temps, les forces armées de la province, y compris la force de milice et d’autodéfense, ont travaillé en première ligne de lutte contre le Covid dans la province, livrant bataille, jour après jour, face à un ennemi insaisissable.

Dans l’esprit "combattre l’épidémie au même titre qu’un ennemi", "chacun travaille comme deux personnes", les forces armées de la province de Bac Giang sont devenues un appui fiable, un rempart solide dans la prévention et le contrôle de l’épidémie, oeuvrant avec d’autres forces pour repousser l’épidémie et stabiliser la vie de la population.

En pleine crise sanitaire, la force de milice et d’autodéfense a mis en œuvre la devise "Aller dans chaque ruelle, venir dans chaque maison" pour sensibiliser les gens à la prévention et à la lutte contre le Covid-19 et les soutenir pour maintenir la production et le développement économique.

Des miliciens du bourg de Thang, district de Hiêp Hoa, aident les habitants locaux à récolter le riz de printemps. Photo : baoquankhu1

Selon le lieutenant-colonel Nguyên Dinh Hung, chef du département de la milice et de l’autodéfense rattaché au commandement militaire de la province de Bac Giang, depuis l’apparition de l’épidémie, le commandement militaire provincial a mobilisé plus de 50.000 interventions de cadres et miliciens pour servir dans plus de 1.000 points de contrôle et 282 zones de quarantaine concentrée.

Les miliciens ont constitué un bouclier anti-Covid-19 et une force d’ossature pour venir en aide aux familles ayant des membres mis en quarantaine, à celles ayant des difficultés de récolter leurs champs, de transporter des produits agricoles vers les lieux de consommation. Ils ont surveillé les points de contrôle et les zones de quarantaine, assurant la sécurité et l’ordre sociaux pendant la période du Covid-19.

Les contributions de force de milice et d’autodéfense, des forces armées et de l’ensemble du système politique et de la population locale ont aidé la province de Bac Giang à contrôler et à repousser l’épidémie de Covid-19, et à devenir en août 2021 la première province du pays à recevoir l’Ordre du Travail de troisième classe du président de la République pour ses réalisations exceptionnelles sur ce front. – VNA