Conférence de presse sur la Foire internationale du tourisme et du commerce Conférence de presse sur la Foire internationale du tourisme et du commerce Vietnam-Chine 2019. Photo : baoquangninh.com.vn

Quang Ninh (VNA) - La Foire internationale du tourisme et du commerce entre le Vietnam et la Chine 2019 sera organisée du 1er au 7 décembre dans la ville de Mong Cai, province septentrionale de Quang Ninh.

Organisé annuellement et alternativement à la ville de Mong Cai et à la ville chinoise de Dongxing, la foire fait partie des programmes de coopération entre les deux villes.

Intitulé « Expansion de la coopération - Développement durable », l’édition de cette année devrait comprendre 400 stands, dont 300 d’entreprises vietnamiennes.

Il s’agit d’une opportunité pour les entreprises des deux pays de se connecter et de vendre leurs produits, ainsi que d’élargir leur coopération économique internationale.

La foire comprendra également diverses activités, notamment une conférence sur l’exportation de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques vers la Chine, des séminaires sur la promotion du tourisme et de l'investissement, des performances artistiques et des spectacles de rue, entre autres. -VNA