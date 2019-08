La foire internationale commerciale, touristique et d’investissement du Couloir économique Est-Ouest a été inaugurée le 2 août à Da Nang (au Centre). Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La foire internationale commerciale, touristique et d’investissement du Couloir économique Est-Ouest (EWEC) s'est ouverte le 2 août dans la ville de Da Nang (au Centre).

Cette foire comprend près de 500 stands de plus de 350 entreprises dans 18 villes et provinces, ainsi que 11 organisations et entreprises étrangères qui exposent des appareils électriques et électroniques, des produits en bois, des meubles, des objets d'artisanat, des bijoux, des produits touristiques, des biens de consommation, des produits de textile et d’habillement, des chaussures, des produits pharmaceutiques et des cosmétiques.

En marge de cette foire, auront lieu également des séminaires et des sessions de formation.

Selon le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, cette foire annuelle a pour objectif de promouvoir les réalisations et le potentiel socio-économique en matière de commerce, d'investissement et de tourisme des villes et provinces du Centre, du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) et des pays de la sous-région du Mékong.

Cet événement se déroulera jusqu'au 7 août. -VNA