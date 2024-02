La chaîne de traitement d'eau de coco en conserve pour l'exportation de la compagnie Betrimex, à Ben Tre.Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La foire des produits vietnamiens exportés 2024 aura lieu du 8 au 11 mai à Hô Chi Minh-Ville, a annoncé le jeudi le Service municipal de l'Industrie et du Commerce.Selon Le Minh Trung, directeur du Centre de développement et de soutien aux entreprises de Hô Chi Minh-Ville (CSED), il y aura environ 450 stands à la foire, soit le double de la première édition en 2023.Lors de l'événement, les unités participantes présenteront des produits agricoles ; du caoutchouc, de la plastique, des produits électroniques et mécaniques ; des produits aquatiques; des meubles ; des produits artisanaux, des denrées alimentaires, des boissons; du textile-habillement, des chaussures en cuir et des sacs à main... En plus, auront lieu de nombreux événements de connexion entre les entreprises vietnamiennes et les groupes d'acheteurs internationaux, outre de nombreuses activités d’assistance.A cette occasion, le Comité d'organisation tiendra également des rencontres entre gestionnaires, entreprises, associations pour promouvoir les exportations et des visites dans des usines, des entreprises, des zones de matières premières, des zones de production... pour créer les conditions permettant aux entreprises de chercher leurs partenaires et des importateurs. –VNA