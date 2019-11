La chaussure est l’un des principaux produits d’exportation du Vietnam vers l’Australie (Photo: VNA)

Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville organisera une foire des produits vietnamiens à Melbourne, en Australie, du 26 au 28 novembre, réunissant 34 exposants des deux pays.

Le salon des 50 stands aura lieu à l’hôtel Pullman Melbourne Albert Park afin de présenter les 11 groupes de produits clés de la mégapole du Sud.

Le salon a pour objectif de présenter les meilleurs produits et services de Ho Chi Minh-Ville aux consommateurs de Melbourne et de créer une plate-forme pour l’établissement des partenariats entre les entreprises des deux côtés, a-t-il déclaré. «En retour, nous accueillons également des produits de Melbourne et de l'État de Victoria à Ho Chi Minh-Ville», a-t-il ajouté.

Actuellement, l’Australie est le huitième partenaire commercial du Vietnam et le 18ème investisseur de Ho Chi Minh-Ville avec 197 projets d’IDE dans la ville cumulant un investissement de 197,3 millions de dollars.

Les échanges commerciaux entre Ho Chi Minh-Ville et l'Australie sont à la hausse depuis l'entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange ASEAN – Australie -Nouvelle-Zélande (AANZFTA) en 2010. L'an dernier, le commerce bilatéral a atteint près de 979 millions d’USD, les exportations de Ho Chi Minh-Ville ont augmenté de 2,72% en un an pour atteindre 578,5 millions d’USD.

Ho Chi Minh-Ville exporte principalement des ordinateurs, des produits électroniques et leurs pièces, du textile et du vêtement, des chaussures et des machines en Australie.

La ville envisage d’organiser une variété d’activités et d’événements en marge du salon pour renforcer l’amitié et la coopération entre les deux parties. Un séminaire sur le potentiel du marché australien et les opportunités offertes pour les produits vietnamiens devrait rassembler environ 100 à 120 entreprises des deux côtés.

Les dirigeants de la ville examineront également les progrès de l’ouverture d’un centre de promotion du commerce et de l’investissement de Ho Chi Minh-Ville à Melbourne et rencontreront des chefs d’entreprise vietnamiens et australiens. -VNA