Vientiane, 28 janvier (VNA) - Une Foire de printemps s'est ouverte le 27 janvier au centre culturel vietnamien de Vientiane, capitale du Laos, pour célébrer le Nouvel An lunaire (Têt), la plus grande et la plus importante fête traditionnelle du peuple vietnamien.

Inauguration de la Foire de printemps. Photo : VNA

L'événement est organisé conjointement par le centre culturel vietnamien, l'Association des Vietnamiens à Vientiane et l'Association des entreprises vietnamiennes pour la coopération et l'investissement au Laos.

Plus de 30 stands exposent et vendent une large gamme de produits typiques du Têt et d'autres produits du Vietnam, apportant l'atmosphère du Têt aux expatriés vietnamiens. De plus, une exposition de photos, une projection de documentaires, des performances musicales et des activités folkloriques font également partie de l'événement.

La foire, qui dure jusqu'au 31 janvier, vise à présenter l'identité culturelle du Vietnam, à créer une joyeuse atmosphère du Têt et à aider les Vietnamiens et les Laotiens à se préparer pour la fête traditionnelle du Vietnam. En outre, c'est aussi l'occasion pour les commerçants de produits vietnamiens d'accéder à davantage de consommateurs.

A cette occasion, une exposition de photos est en cours au centre culturel vietnamien, présentant un certain nombre d'images des relations entre les deux pays. Elle s'inscrit dans le cadre des activités de l'Année de la solidarité et de l'amitié Vietnam - Laos 2022, qui marque le 60e anniversaire de la fondation des relations diplomatiques entre les deux pays et les 45 ans de la signature de leur traité d'amitié et de coopération. - VNA