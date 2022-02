Fleur d’abricotier. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Si la fleur de pêcher est emblématique du Têt dans le Nord, c’est l’abricotier qui a cette faveur dans le Sud. Les méridionaux adorent décorer leur maison d’un bel abricotier en fleurs, synonyme du meilleur pour la Nouvelle Année.

Au Sud, pendant les jours du Têt, toutes les familles sont occupées pour les préparatifs de nombreuses choses, dont la décoration de la maison. Il est obligatoire qu’un abricotier (Ochna integerrima) en pot ou, a minima, une branche de cette espèce, soit présent dans la maison. L’important aussi, c’est qu’il ait des fleurs et des bourgeons. Se procurer un bel abricotier fait partie des missions importantes lors des jours précédant le Têt.

Selon la tradition, l’Ochna integerrima apportera chance et prospérité à toute la famille dans la nouvelle année. Car l’abricotier a une forte vitalité. Il peut résister à tous les types de climat, même les plus rudes. Il représente les vertus de patience, de sacrifice et de résistance aux adversités dont peuvent se prévaloir les Vietnamiens.

L’image de la fleur d’abricotier jaune chaque printemps a toujours une signification particulière dans le cœur de chaque Vietnamien. Elle véhicule une partie de la culture nationale, symbolise la gratitude et la piété filiale.

L’abricotier figure parmi les "quatre plantes sacrées" : tùng (pin), cúc (chrysanthème), trúc (phyllostachys – une espèce de bambou), mai (abricotier), qui ont comme caractéristiques communes vitalité, simplicité et élégance.

Au Têt, les méridionaux achètent souvent un arbuste ou une branche d’abricotier avec des bourgeons répartis uniformément. On espère que l’Ochna integerrima fleurira juste au Nouvel An, le matin du 1er jour (calendrier lunaire) si possible, ce qui serait un gage de chance, de prospérité et de bonheur durant l’année qui débute. -VNA