Photo d'illustration/Betrimex



Hanoï (VNA) - Les exportations de produits à base de noix de coco ont atteint plus de 900 millions de dollars en 2022 et devraient franchir la barre du milliard de dollars cette année.

C'est ce qu'a affirmé Cao Ba Dang Khoa, secrétaire général p.i de la Vietnam Coconut Association (VCA), lors d’une conférence de presse pour la présentation du Salon international du meuble en bois et de l'artisanat pour l'exportation au Vietnam en 2023 (Vifa Expo 2023).



Selon M. Khoa, cette filière nationale compte actuellement près de 200 produits liés aux cocotiers. Ces 5 dernières années, elle s'est hissée à la 4e position en Asie. Les produits vietnamiens sont exportés vers des marchés exigeants tels que la Finlande en Europe du Nord, confirmant ainsi la marque de la noix de coco vietnamienne sur le marché mondial.



Les informations des entreprises montrent que les commandes augmentent fortement. Aussi la filière est-elle confiante de franchir cette année ce chiffre symbolique d’un milliard de dollars d’exportations.



Pour aider les entreprises à améliorer leur capacité de production et à créer des marques, la VCA encourage leurs activités de promotion commerciale. La Vifa Expo 2023 lancera une série de programmes de promotion cette année.



La VCA accompagne Lien Minh Wood Company dans l’organisation de nombreuses activités lors de Vifa Expo 2023, ciblant le marché de l'industrie du bois utilisant des matériaux durables dont les cocotiers, et celui de l'artisanat d'art à base de noix de coco.-CPV/VNA