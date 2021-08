Hanoi (VNA) – Les exportations de noix de cajou devraient connaître une bonne croissance au troisième trimestre de 2021 grâce à l’augmentation de la demande des États-Unis et de l’UE.

Dans une usine de transformation de la noix de cajou dans la province de Binh Phuoc, connue comme la «capitale de la noix de cajou» au Vietnam. Photo : VNA





L’Asie augmente ses importations de noix de cajou du Vietnam



Les exportations vietnamiennes de noix de cajou en juillet 2021 sont estimées à 50.000 tonnes, d’une valeur de 324 millions de dollars ( 19,6% en volume et 33,5% en valeur en un an), portant le total en 7 mois à 324.000 tonnes et 1,97 milliard de dollars ( 21,4% en volume et 14% en valeur), selon des données publiées par l’Agence du commerce extérieur (ministère de l’Industrie et du Commerce).



La part des exportations nationales de noix de cajou vers les Etats-Unis et l’Union européenne (UE) dans le total est tombée de 36,79% et 30,01% au 2e trimestre 2020, respectivement, à 33,48% et 27,96% au 2e trimestre 2021. En revanche, la proportion des exportations de ce produit vers l’Asie représentait 33,59% au 2e trimestre dernier, contre 28,02% l’année précédente.



Au cours des 5 premiers mois de 2021, les États-Unis ont réduit leurs importations de noix de cajou vietnamiennes, atteignant 341,61 millions de dollars (-17,7%). La part de marché de la noix de cajou vietnamienne a représenté 87,64% du total des importations américaines en 5 mois.



Sur le marché français, les importations en provenance du Vietnam ont fortement augmenté de janvier à mai ( 36,2%), atteignant 34,41 millions de dollars, représentant 64,99% du total des importations de la France.



Tandis que le Japon a fortement réduit ses importations de noix de cajou indiennes, il a augmenté celles en provenance du Vietnam avec 4,5%, atteignant 12,92 millions de dollars, représentant 38,97% du total au cours des 5 premiers mois de 2021. Cela montre que les noix de cajou du Vietnam sont plus populaires que celles de l’Inde sur le marché japonais.



Les exportations devraient croître au 3e trimestre 2021



Les États-Unis sont un grand marché de consommation de la noix de cajou. Le marché de la noix de cajou en Amérique du Nord (principalement aux États-Unis) devrait croître à un taux moyen de 4,3% par an au cours de la période 2020 - 2025. Par conséquent, le potentiel d’exportation de la noix de cajou du Vietnam sur le marché américain est énorme.



Les consommateurs français aiment la noix de cajou comme collation, mais aussi de plus en plus comme ingrédients de boissons à base de noix. Par ailleurs, l’apparition des marques de noix de cajou bio en France est en augmentation. La France est le 3e marché d’importation de la noix de cajou au sein de l’UE, avec un taux de croissance moyen des importations de 7,99 %/an sur la période 2015-2020. Le marché français de la noix de cajou devrait continuer de croître au cours de la prochaine période.



Selon les experts, les exportations de noix de cajou au 3e trimestre 2021 devraient enregistrer une bonne croissance grâce à l’augmentation de la demande des marchés américain et européen.

Cependant, les évolutions compliquées de la 4e vague de Covid-19 affecteront négativement la production et le transport de noix de cajou au Vietnam, en raison de mesures de distanciation sociale plus strictes. Et la pénurie de conteneurs vides devrait se poursuivre ces prochains mois. Les taux de fret élevés, qui rendent les prix des noix de cajou vietnamiens difficiles à concurrencer celles de l’Inde et du Brésil, devraient durer jusqu’en 2022



Dans un contexte où la pandémie de Covid-19 est encore compliquée, la filière vietnamienne sera encore confrontée à des difficultés à court terme. Par conséquent, l’Agence du commerce extérieur lui a proposé d’exploiter les marchés asiatiques tels que Chine, Japon et certains marchés de niche de l’UE.

"Le train de conteneurs de Hanoï vers la Belgique, qui marque l’ouverture de plus de voies de transport vers l’UE, facilitera la circulation des marchandises du Vietnam", a recommandé l’Agence du commerce extérieur. – CPV/VNA