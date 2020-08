La Vinacas vise à exporter 450.000 tonnes de noix de cajou pour atteindre une valeur de 3,2 milliards de dollars. Photo: baodautu.vn



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’Association de la transformation et de l’exportation de noix de cajou du Vietnam (Vinacas) a décidé de ramener, en 2020, le chiffre d’affaire à l’export de 4 milliards de dollars à 3,2 milliards de dollars à cause du coronavirus.

Au premier semestre de l’année, environ 232.000 tonnes de noix de cajou ont été exportées (51,65% du plan annuel), soit une hausse de plus de 16% en quantité, pour une valeur de 1,53 milliard de dollars (+1%) par rapport à la même période de l’année dernière, avec un prix de 6.606 dollars la tonne, selon la Vinacas.

Parmi les trois plus grands marchés de la noix de cajou du Vietnam (Etats-Unis, Union européenne et Chine), la Chine a eu la consommation fortement diminuée par rapport à la même période de 2019 (-30% en quantité et -44% en valeur). Parallèlement, les marchés américain et européen se sont maintenus à un bon niveau.

Avec la crise sanitaire mondiale, la Vinacas vise à exporter, en 2020, 450.000 tonnes de noix de cajou pour atteindre une valeur de 3,2 milliards de dollars. -VNA