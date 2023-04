Photo d'illustration: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Malgré les difficultés prévues telles que les fluctuations de la consommation mondiale, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt bancaires, les entreprises crevettières ont encore de nombreuses opportunités de développement en 2023.



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a demandé aux localités où l’aquaculture est développée de continuer à appliquer efficacement la loi sur les produits aquatiques de 2017. Parallèlement, le ministère a lancé de nombreux projets favorables au développement durable de l'aquaculture dans le delta du Mékong.



Plus précisément, le ministère a recommandé aux localités de se concentrer sur l’application des progrès scientifiques et technologiques pour améliorer la productivité et la qualité des crevettes. Il est en outre important de s’intéresser à la codification de zones d’élevage, aux référentiels VietGAP, GlobalGAP…

Par ailleurs, selon des experts, les accords de libre-échange sont toujours un avantage concurrentiel pour les crevettes vietnamiennes. En effet, l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA) élimine progressivement les droits de douane pour de nombreuses marchandises vietnamiennes, dont les crevettes.



Pour continuer à améliorer la compétitivité de la filière crevetticole, il lui est nécessaire de redoubler d’efforts dans le contexte de nombreux défis et difficultés. Selon le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tien, les entreprises doivent également profiter du marché national pour un développement plus solide.



En 2023, la filière crevetticole vise un montant de 4,3 milliards de dollars d’exportation.-VNA