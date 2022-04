Hanoi (VNA) – La filière bois du Vietnam a connu une croissance remarquable ces dix dernières années. Cependant, son processus de développement se heurte encore à des difficultés.

Le Vietnam est devenu le 7e producteur de bois et de meubles ainsi que le 2e exportateur mondial. Cependant, cette filière fait face à de nombreuses difficultés telles que le manque de matières premières, de nouvelles technologies de transformation et une productivité du travail encore limitée par rapport à d’autres pays. Plus précisément, les matières premières disponibles dans le pays ne répondent qu’à environ 75% de la demande. Chaque année, le pays doit importer 8,5 millions de mètres cubes de bois. Par ailleurs, une grande partie des équipements utilisés par les entreprises vietnamiennes ont été fabriqués en 2010 et s’avèrent donc anciens par rapport au matériel actuel dans le monde.Pour mieux exploiter les potentiels, les spécialistes ont insisté sur la nécessité d’accélérer la modernisation, de resserrer les liens entre les maillons de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que d’investir dans le développement de marques et de la publicité à l’intérieur comme à l’extérieur du pays.Avantages concurrentielsLes produits vietnamiens présentent des avantages concur-rentiels car le pays est signataire de nombreux accords de libre-échange. Il est nécessaire que les entreprises renforcent l’application des technologies avancées dans la production et s’adaptent aux tendances pour mieux répondre aux demandes des clients. En outre, il est important de prévenir les fraudes sur l’origine car les principaux importateurs ont des règles strictes en la matière. Les producteurs et exportateurs sont également invités à élaborer des plans pour assurer la durabilité des matières premières.

Les exportateurs de bois cherchent à saisir les opportunités offertes par les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre Lê Van Thành a signé la décision 327 datée du 10 mars sur l’approbation du projet de développement durable et efficace de l’industrie de transformation du bois pour la période 2021-2030. L’objectif est de faire de cette industrie un secteur économique important, de développer des produits en bois fiables et réputés sur les marchés national et international, de s’efforcer de faire figurer le Vietnam dans le groupe des pays leaders dans le monde en termes de production, de transformation et d’exportation de bois et produits dérivés.En détail, le projet vise à atteindre d’ici 2025 une valeur des exportations de bois et produits sylvicoles de 20 milliards d’USD, dont 18,5 milliards pour le bois et produits dérivés. Le total devra ensuite atteindre 25 milliards d’USD en 2030, dont 20,4 milliards pour le bois et produits dérivés. La totalité des produits destinés à l’exportation et à la consommation sur le marché national seront fabriqués à partir de matières premières légales, certifiées pour la gestion durable des forêts...Concernant les tâches, ledit projet souligne le développement des infrastructures et de l’échelle de production. Il vise à créer cinq zones forestières d’application de haute technologie, à construire un centre national d’exposition de meubles d’envergure internationale, tout en favorisant le développement de centres de recherche en conception de produits en bois... Parallèlement, il encourage la création des produits concurrentiels à valeur ajoutée élevée et dont la demande est forte et stable, en cherchant à maintenir voire augmenter les parts de marché aux États-Unis, au Japon, en République de Corée, en Chine et en Union européenne.En même temps, le projet de développement durable et efficace de l’industrie de transformation du bois pour la période 2021-2030 insiste sur la nécessité de labelliser les produits vietnamiens et de promouvoir le commerce électronique. – CVN/VNA