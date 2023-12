Le Vietnam reçoit plus de 50.000 ballons donnés par la FIFA pour soutenir le programme de football scolaire du pays. (Photo : vff.org.vn)

Hanoï, 4 décembre (VNA) – Le Vietnam a reçu plus de 50.000 ballons donnés par la FIFA pour soutenir le programme de football scolaire du pays, a annoncé la Fédération vietnamienne de football (VFF) le 2 décembre.Les ballons seront remis à 1.000 écoles, à plus de 20 fédérations membres de la VFF et à des centres de formation de football pour les jeunes à travers le pays.En mars de cette année, un groupe de travail de la VFF a participé à un atelier sur le football dans les écoles de Singapour. Appréciant les activités du Vietnam visant à promouvoir le football dans les écoles, la FIFA a décidé de faire don des ballons et des fonds pour aider les écoles du pays à développer des programmes de football scolaire.Il est prévu qu'au début de 2024, la VFF invitera des représentants du projet de football scolaire de la FIFA au Vietnam à se joindre à la remise des ballons et à d'autres activités dans les localités. - VNA