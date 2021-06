Hanoï, 19 juin (VNA) – La Fédération de football du Vietnam (FFV) a déclaré que la Confédération asiatique de football (CAF) a officiellement annoncé le 18 juin la reconnaissance de la qualité de membre de classe A pour la FFV dans le cadre de la convention des entraîneurs de l'AFC.

Malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, la Fédération de football du Vietnam organise toujours une gamme complète de cours comme prévu. Photo : FFV



C'est une bonne nouvelle pour la FFV qui s'efforce d'organiser des stages de formation d'entraîneurs de football à tous les niveaux conformément aux standards de la CAF.

Particulièrement en 2020 et 2021, malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, la FFV a tout de même organisé une série complète de cours comme prévu, contribuant ainsi positivement à la formation des ressources humaines du football vietnamien.



Cela a été attribué en partie aux efforts du directeur technique Yusuke Aachi, qui a été proactif dans l'élaboration des plans.



Yusuke Adachi est connu comme l'un des entraîneurs d'élite de la CAF. Il a été nommé conférencier dans le cours de formation d'entraîneur de football professionnel de la CAF qui s'est tenu au Vietnam pour la première fois en 2017. Il s'agit de la formation d'entraîneur la plus certifiée du système de formation de la CAF.



Etant reconnue comme membre de classe A de la CAF, la FFV peut organiser ses cours et délivrer des certificats aux entraîneurs formés. Ces certificats sont valables dans toute l'Asie.



Après six mois, en fonction des capacités et des programmes de formation, la FFV peut continuer à demander l'adhésion à la catégorie de PRO auprès de la CAF afin qu'elle puisse organiser ses propres cours de PRO - le plus haut niveau d'accréditation de coaching délivré par la CAF. - VNA