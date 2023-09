La Fédération de football du Vietnam ( FFV ) et LaLiga, le plus grand écosystème du football au monde, signent un protocome d’accord d’ici juin 2026, en vue de développer le football professionnel et communautaire. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La Fédération de football du Vietnam (FFV) et LaLiga, le plus grand écosystème du football au monde, ont signé mrecredi 6 septembre à Hanoi un protocome d’accord d’ici juin 2026, en vue de développer le football professionnel et communautaire.

Les deux parties coopèreront également dans le développement des équipes nationales et dans d’autres projets sportifs.

LaLiga est une association sportive privée intégrée par les clubs et les sociétés anonymes sportives qui participent aux deux divisions professionnelles du football espagnol : la Primera División (LaLiga) et la Segunda División.



Présente dans 41 pays à travers 11 bureaux et un réseau de délégués, LaLiga est le plus grand écosystème du football au monde. Son siège est situé à Madrid (Espagne). Les principales missions de LaLiga sont l'organisation de compétitions de football professionnel, le contrôle économique, la vente centralisée des droits audiovisuels et une stratégie d'internationalisation et de leadership technologique.

La signature d'un protocole d'accord avec LaLiga ouvrira de nombreuses opportunités favorables au football vietnamien pour approcher et partager davantage l'expérience du football professionnel européen, dont LaLiga est un exemple typique, a déclaré le président de la FFV, Trân Quôc Tuân, lors de la cérémonie.

Le directeur exécutif de LaLiga pour l'Asie du Sud-Est, la République de Corée, le Japon et l'Australie, Iván Codina, a déclaré que le Vietnam est un pays d'importance stratégique en Asie et que LaLiga est fière d'avoir l'opportunité de coopérer avec la FFV pour soutenir le développement du football du Vietnam.

Il a espéré que ce protocole de coopération sera mis en œuvre efficacement et apportera des avantages pratiques au développement du football vietnamien et de LaLiga. -VNA