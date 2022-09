L’Union des Organisations d’Amitié (HUFO) de Hô Chi Minh-Ville organise une rencontre d’amitié à l’occasion du 65e anniversaire de la Fête nationale malaisienne. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’Union des Organisations d’Amitié (HUFO) de Hô Chi Minh-Ville a organisé le 9 septembre une rencontre d’amitié à l’occasion du 65e anniversaire de la Fête nationale malaisienne.

Prenant la parole lors de la célébration, le président de l'Association d'amitié Vietnam-Malaisie de Hô Chi Minh-Ville, Trân Ngoc Son, a souligné que les relations bilatérales avaient été consolidées et développées dans divers secteurs tels que le commerce et l'investissement, l'éducation, la sécurité, la défense, et les échanges entre peuples.

A l'approche du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2023, HUFO et l'Association d'amitié Vietnam - Malaisie de la ville souhaitent renforcer leur coordination avec le Consulat général de Malaisie à Hô Chi Minh-Ville pour organiser de nombreuses activités significatives, contribuant à accélérer le développement des relations entre les deux pays.

De son côté, la consule générale de Malaisie à Hô Chi Minh-Ville, Wong Chia Chiann, a déclaré que depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et la Malaisie s’étaient soutenus au sein des forums internationaux multilatéraux et avaient promu leur coopération dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, du commerce et de l'investissement.

Elle a déclaré espérer que HUFO et les organes compétents continueraient à soutenir les Malaisiens vivant à Ho Chi Minh-Ville, ainsi que les efforts du Consulat général de Malaisie pour favoriser la diplomatie populaire, les liens dans le commerce, le tourisme… -VNA