L'ambassadeur vietnamien au Royaume-Uni Nguyen Hoang Long lors de la célébration. Photo : VNA

L'ambassadrice du Vietnam au Maroc, Dang Thi Thu Ha. Photo : VNA

Londres (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni a célébré la Fête nationale (2 septembre) à Londres dans la soirée du 12 septembre (heure locale).De nombreux officiels britanniques et plus de 300 invités dont des responsables des ministères et localités britanniques, des représentants d'organisations internationales et des associations vietnamiennes au Royaume-Uni.S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur vietnamien Nguyen Hoang Long a déclaré que le Vietnam et le Royaume-Uni disposaient d'un grand potentiel pour porter les relations entre les deux pays à une nouvelle hauteur, au profit des citoyens et des entreprises des deux pays.Parallèlement, l'ambassade du Vietnam au Maroc a organisé une cérémonie pour célébrer le 78e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam au siège de l'ambassade dans la capitale Rabat.Étaient présents à la cérémonie des représentants des ministères marocains, ambassadeurs et chargés d'affaires d'autres pays à Rabat, ainsi qu'un grand nombre de Vietnamiens d'outre-mer, d'étudiants vietnamiens et d'amis marocains.S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadrice du Vietnam au Maroc, Dang Thi Thu Ha, a déclaré que les relations entre le Vietnam et le Maroc se développaient heureusement dans tous les aspects. Notamment, la valeur d'échanges commerciaux en 2022 a atteint 325 millions de dollars, soit une hausse de plus de 40% par rapport à 2021. L'ambassade et la communauté des Vietnamiens ont également construit la "Porte du Vietnam"au Maroc et organisé de nombreux événements d'échange culturel entre les deux pays.Dans une atmosphère joyeuse, les invités ont regardé un spectacle de danses et de musiques traditionnelles et goûté des plats traditionnels vietnamiens.- VNA