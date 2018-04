La chanteuse et compositrice israélienne Achinoam Nini. Photo : AJMF

Hanoi (VNA) - Le 70e anniversaire de la Fête nationale d’Israël et les 25 ans de l’établissement des liens diplomatiques Israël-Vietnam (1993-2018) ont été célébrés à Hanoi le 28 avril.

S’exprimant à ces célébrations, l’ambassadeur d’Israël au Vietnam, Nadav Eshcar, a déclaré que depuis l’établissement des liens diplomatiques il y a 25 ans, les liens entre les deux pays se sont développés de manière stable, notamment durant la dernière décennie. Israël et Vietnam ont tissé une coopération étroite dans l’agriculture, la santé, l’éducation, l’innovation et la création de start-up.



Le ministre vietnamien des Sciences et Technologies Chu Ngoc Anh, qui est aussi le co-président du Comité intergouvernemental Vietnam-Israël, a précisé que ces 25 dernières années, les relations de coopération multiforme et d’amitié n'ont cessé de s'épanouir.



Israël est devenu un partenaire important du Vietnam au Moyen-Orient, a-t-il souligné, exprimant la volonté du gouvernement et du peuple vietnamiens d’intensifier et de développer davantage cette bonne relation.



A cette occasion, l’ambassade d'Israël au Vietnam a organisé un concert à Hanoi dans la soirée de samedi avec la participation de la chanteuse et compositrice israélienne Achinoam Nini et du guitariste israélien Gil Dor. -VNA