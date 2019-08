Ho Chi Minh-Ville, 17 août (VNA) - L'Union des organisations d'amitié de Hô-Chi-Minh-Ville a organisé le 16 août une rencontre pour célébrer la fête nationale de la Hongrie (20 août).

Le président de la section municipale de l'Association d'amitié Vietnam-Hongrie, Le Minh Triet, à la cérémonie. Photo : VNA



S'exprimant lors de l'événement, le président de la section municipale de l'Association d'amitié Vietnam-Hongrie, Le Minh Triet, a déclaré que les relations entre la ville et la Hongrie se développaient et que de nombreux projets apportaient des avantages concrets aux deux parties.



Il a ajouté que l’Association continuerait de travailler en étroite collaboration avec le consulat général de Hongrie à Ho Chi Minh-Ville pour lancer des projets de coopération, renforçant ainsi les liens entre la ville et les localités hongroises.



Le consul général hongrois à Ho Chi Minh-Ville Baloghdi Tibor a exprimé sa satisfaction devant le développement de l'amitié entre la Hongrie et le Vietnam, dont Ho Chi-Minh-Ville, en particulier dans les domaines de l'économie, de la culture, de l'éducation et du tourisme.



Il a ajouté que le gouvernement hongrois accorderait une attention particulière au renforcement des liens entre l’enseignement et la formation au Vietnam, et continuerait à octroyer chaque année des bourses complètes à des étudiants et stagiaires vietnamiens, dont un tiers destiné aux étudiants de Ho Chi Minh-Ville et de localités du Sud du pays.



Le diplomate a également exprimé le souhait d'accueillir prochainement plus d'étudiants vietnamiens en Hongrie.



Les participants ont été informés du système d’éducation hongrois et des programmes de bourses pour les étudiants vietnamiens, et ont débattu des orientations pour les activités d’éducation bilatérales.-VNA