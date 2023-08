D'éminents traducteurs vietnamiens et hongrois ont été honorés. Photo: VOV D'éminents traducteurs vietnamiens et hongrois ont été honorés. Photo: VOV

Hanoi (VNA) – Une rencontre a eu lieu à Budapest pour célébrer la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et celle de la Hongrie (20 août), attirant 150 délégués.Le président de l'Association d'amitié Hongrie - Vietnam, Kristóf Szatmáry, a souligné les sentiments chaleureux du peuple hongrois envers le Vietnam et a affirmé que son association continuerait de contribuer au développement des liens entre les deux pays dans tous les domaines.Pour sa part, l'ambassadrice du Vietnam en Hongrie, Nguyen Thi Bich Thao, a informé les participants de l'importance historique du 2 septembre 1945, date à laquelle le Président Hô Chi Minh avait lu la Déclaration d'indépendance annonçant la fondation de la République démocratique du Vietnam, qui est la République socialiste du Vietnam maintenant.L'ambassadrice a passé en revue les réalisations de l'amitié traditionnelle et du partenariat global entre le Vietnam et la Hongrie, après 73 ans d'établissement de leurs relations diplomatiques et cinq ans de partenariat bilatéral global.La diplomate a affirmé que les relations bilatérales se développent de manière fructueuse sur les piliers clés que sont la politique-diplomatie, l'économie-commerce, la justice, l'éducation-formation et la coopération parlementaire.Elle a profité de l'occasion pour remercier le gouvernement hongrois d'avoir soutenu le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haute qualité et a salué les efforts de l'Association d'amitié Hongrie - Vietnam pour favoriser les échanges entre les deux pays.Au cours de l'événement, d'éminents traducteurs vietnamiens et hongrois ont été honorés pour leur travail d'introduction et de promotion des valeurs culturelles vietnamiennes et hongroises dans les autres pays. -VNA