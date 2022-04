Thua Thiên-Huê (VNA) – La fête traditionnelle du temple Huê Nam 2022, autre nom du temple Hon Chen, s’est ouverte le 4 avril dans la province de Thua Thiên-Huê (Centre).



Le point d’orgue de la fête de deux jours est la procession de la culte de la Sainte-Mère Thien Y A Na (créatrice de la terre et des arbres, ancêtre-fondatrice de l'agriculture) et de la procession en barque sur la rivière des Parfums. en l’honneur de la Mère divine par bateaux sur la rivière des Parfums et plusieurs autres rites de culte.

La procession en l’honneur de la Mère divine par bateaux sur la rivière des Parfums. Photo: baothuathienhue.vn



Cette fête traditionelle est liée au temple de Huê Nam et à la maison communale du village de Hai Cat, commune de Huong Tho du district de Huong Trà. Elle a lieu deux fois par an, au 3e jour du troisième mois lunaire (à l'occasion du printemps) et du septième mois lunaire (à l'occasion de l'automne) au temple de Huê Nam, lequel est situé au bord de la rivière des Parfums.

Cette fête populaire riche de couleurs attire de milliers de visiteurs dans le pays.

Le temple de Huê Nam est dédié à Po Nagar, la déesse mère du royaume Champa. Les Vietnamiens ont perpétué ce culte en rebaptisant la Sainte-Mère Thien Y A Na, soit Mère divine, dont le temple, qui existe à cet endroit depuis des siècles, a été reconstruit en 1886. -VNA