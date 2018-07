Ouverture de la fête d'échange culturel Vietnam-Japon 2018 à Da Nang. Photo: VNA



Da Nang (VNA) - La fête d'échange culturel Vietnam-Japon 2018 a officiellement débuté jeudi soir dans la ville centrale de Da Nang, en l'honneur du 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (21 septembre).



Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a souligné le développement fructueux des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon depuis 45 ans. La récente visite d'État au Japon du président Tran Dai Quang et son épouse a contribué à ouvrir une nouvelle période de développement pour l'amitié et la coopération entre les deux pays.



Le Japon est actuellement le plus grand fournisseur de l'aide publique au développement (APD) et un des principaux partenaires du Vietnam dans son processus d'industrialisation et de modernisation.



Le Japon est également le 2e plus grand investisseur, le 3e en matière de tourisme et le 4e partenaire commercial du Vietnam, a-t-il ajouté. Actuellement, plus de 260.000 Vietnamiens vivent et travaillent au Japon et plus de 16.000 Japonais au Vietnam.

La fête d'échange culturel Vietnam-Japon 2018 offre aux Vietnamiens une bonne occasion pour comprendre mieux la culture japonaise et la vie des Japonais, mais aussi pour étudier des expériences du Japon dans le développement urbain et touristique, favorisant ainsi la coopération entre les deux parties.



Le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Da Nang, Vo Cong Tri, a déclaré que la ville avait mis en œuvre des programmes de coopération avec plus de 20 préfectures et villes du Japon, apportant des avantages pratiques aux localités des deux pays. L'utilisation efficace des APD financés par le gouvernement japonais pour le développement des infrastructures de transport et industrielles, ainsi que des politiques flexibles de la localité, ont créé un environnement d'investissement attractif pour les entreprises japonaises.



Da Nang compte 150 projets japonais en activité, représentant un capital total de 530 millions de dollars. C'est aussi une destination favorite pour les visiteurs du Japon.



De son côté, l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Kunio Umeda, a affirmé que le 45e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon constituerait une étape importante dans la promotion des relations bilatérales dans tous les domaines.



Dans le cadre de l'événement, de nombreuses activités d'échange seront organisées. La fête durera jusqu'au 29 juillet.

Jeudi après-midi, un colloque de promotion du tourisme entre la ville de Da Nang et le Japon a été organisé par le Service des affaires extérieures de Da Nang et l'Office national du tourisme japonais (JNTO), réunissant une cinquantaine de représentants des voyagistes.

Le directeur du Service des affaires extérieures de Da Nang Lam Quang Minh a souhaité qu'à travers ce colloque, les entreprises vietnamiennes puissent mieux comprendre le marché touristique du Japon et fournir des produits touristiques de qualité pour attirer davantage les touristes japonais.

Selon les statistiques du JNTO, le nombre de touristes vietnamiens au Japon a atteint pour la première fois 300.000 en 2017.

Lors de l'événement, les représentants du JNTO ont également présenté des destinations touristiques célèbres, des festivals, des traits culturels et des centres commerciaux au Japon. -VNA