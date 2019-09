La fête de la mi-automne célébrée au Palais des pionniers, à Hanoï . Photo: VOV

Hanoï (VNA) - La fête de la mi-automne a donné lieu vendredi soir à différentes activités un peu partout au Vietnam et même à l’étranger.



À Hôi An, dans la province de Quang Nam (Centre), les autorités municipales et provinciales ont organisé une fête à l’intention de plus de 700 enfants en difficulté.



Une fête du même type a été organisée par les autorités de Hô Chi Minh-Ville qui ont remis à cette occasion des milliers de cadeaux à des enfants handicapés et déshérités.



À Hanoï, dans le cadre d’un festival artistique destiné aux enfants dans le besoin, plus de 700 enfants ont assisté à des numéros de chants et de danses avant d’entamer une procession aux lanternes autour du lac de l’Épée restituée.



Des milliers d’enfants vietnamiens au Laos ont aussi assisté à des festivités à l’occasion de la fête de la mi-automne, notamment à l’école bilingue Nguyên Du et aux pagodes Bàng Long et Phât Tich à Vientiane. -VOV/VNA