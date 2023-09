Un numéro artistique. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – À l'occasion de la Fête de la mi-automne, diverses activités destinées aux enfants ont été organisées au Laos, au Cambodge, en Russie et en Afrique du Sud.



Au Laos, un programme célébrant la Fête de la mi-automne pour les élèves a eu lieu le 29 septembre à l'école bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du, à Vientiane.



Lors de cet événement, les élèves ont pu contempler un spectacle de danse du lion et des chants, et participer à de nombreux jeux. Toutes ces activités ont créé une atmosphère joyeuse, excitante et colorée lors de la nuit de pleine lune.



C'était également l'occasion pour les enfants d'échanger, de s'amuser, de se divertir et surtout d'en apprendre davantage sur la Fête de la mi-automne. De plus, cet événement permet également d'améliorer la responsabilité des familles, des écoles, des communautés et de la société dans son ensemble pour la protection, le soin et l'éducation des enfants.



En parallèle, des programmes amusants ont été organisés au Cambodge pour célébrer la Fête de la mi-automne 2023 avec des enfants vietnamiens et d'origine vietnamienne.

Remise des cadeaux pour des enfants dans la province de Preah Sihanouk. Photo: VNA

Le 29 septembre, environ 50 enfants de familles d'origine vietnamienne de la ville côtière de Sihanoukville ont participé à la célébration de la Fête de la mi-automne 2023 au siège de l'Association khmère-vietnamienne au Cambodge, dans la province de Preah Sihanouk.



Le consul général du Vietnam à Preah Sihanouk, Lai Xuan Chien, a exprimé sa conviction que l'organisation de la Fête de la mi-automne aide non seulement à connecter les enfants de la communauté vietnamienne de la ville de Sihanoukville, mais également à renforcer leur sens de l'identité culturelle vietnamienne.



Auparavant, le 28 septembre, l'ambassade du Vietnam au Cambodge avait organisé un programme célébrant la Fête de la mi-automne pour les enfants du personnel de l'ambassade, ainsi que pour les enfants des agences et entreprises de la capitale Phnom Penh.



Lors de ce programme, les enfants ont reçu des cadeaux et ont participé à de nombreuses activités amusantes avec des jeux folkloriques reflétant l'identité nationale.

La danse de la licorne au centre commercial Moskva. Photo: VNA

Le 29 septembre également, un programme Fête de la mi-automne a été organisé pour les enfants des officiers et employés de l'ambassade, ainsi que pour les enfants des agences représentatives à proximité de l'ambassade.

Un numéro artistique pour des enfants en Afrique du Sud. Photo: VNA

À cette occasion, des programmes de célébration de la Fête de la mi-automne ont également été organisés en Russie et en Afrique du Sud pour les enfants du personnel, des agences de représentation vietnamiennes et de la communauté vietnamienne dans ces deux pays. -VNA