Hanoi (VNA) - Plusieurs provinces ont fêté dimanche 17 novembre la Journée de la grande union nationale, pour saluer le 89e anniversaire de la fondation du Front de la Patrie du Vietnam (18 novembre).

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a assisté à la fête de la grande union nationale organisée dans le quartier Diên Biên, un quartier rattaché à l’arrondissement de Ba Dinh, à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc. Photo: VNA



La solidarité joue un rôle vital pendant la révolution et le développement du pays et il est nécessaire de la valoriser, a rappelé Nguyên Xuân Phuc.

Le Premier ministre Phuc a félicité le quartier Dien Bien pour ses réalisations depuis le lancement de la campagne « "Tous les peuples s'unissent pour construire de nouvelles zones urbaines rurales et civilisées" ainsi que les soins de la ville et du quartier Dien Bien aux bénéficiaires des politiques et aux ménages pauvres .



Il a également hautement apprécié les progrès de Hanoi ainsi que du quartier en matière de développement et a félicité le comité du Parti,, le conseil populaire, le comité populaire du quartier Dien Bien pour avoir lancé des mouvements révolutionnaires dans toute la localité.

A cette occasion, il a offert des cadeaux aux personnes âgées et aux familles illustres du quartier.

Le même jour, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a participé à une cérémonie dans le hameau Soc Chà B, dans la province de Tra Vinh (Sud).

Les autorités populaires doivent mettre tout en œuvre pour améliorer les conditions de vie de la population et renforcer la solidarité entre les communautés. Les habitants doivent s’impliquer au développement économique local, a-t-elle affirmé.

La présidente de l'Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân. Photo: VNA



Elle a remis des clefs de 25 maisons aux familles les plus démunies et des bourses d’études aux étudiants en difficulté.

Toujours dimache, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thiên Nhân, a assisté à une cérémonie dans le hameau de Phu My, commune de Phu Tuc, district de Châu Thanh, province de Bên Tre (Sud). –VNA