La directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam, Carolyn Turk, et le président du Comité populaire provincial de Yen Bai, Tran Huy Tuan. Photo: VNA



Yen Bai (VNA) – La directrice nationale de la Banque mondiale (BM) au Vietnam, Carolyn Turk, a eu le 9 août une séance de travail avec les autorités de la province septentrionale de Yen Bai.



La séance de travail a été principalement consacrée au sous-projet à Yen Bai dans le cadre du Projet de développement intégré des villes dynamiques pour le Vietnam (Vietnam - Dynamic Cities Integrated Development Project), bénéficiant de prêts de la Banque mondiale.



L'objectif du Projet de développement intégré des villes dynamiques pour le Vietnam est d'accroître l'accès aux infrastructures urbaines et d'améliorer la planification urbaine intégrée dans les villes du projet



Lors de la réunion, les représentants de Yen Bai et de la Banque mondiale ont discuté des solutions pour accélérer la mise en œuvre du sous-projet de la ville de Yen Bai.



Selon Tran Huy Tuan, président du Comité populaire provincial, depuis l’an 2000, Yen Bai a reçu et mis en œuvre 21 programmes et projets financés par la Banque mondiale avec un investissement total de plus de 4.671 milliards de dongs. Actuellement, 18 des 21 projets ont été mis en service, les trois autres sont en cours.



Les projets financés par la Banque mondiale contribuent à la réduction de la pauvreté, au développement des soins de santé en faveur de la populqtion et des infrastructures à Yen Bai, a affirmé Tran Huy Tuan. -VNA