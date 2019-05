Hanoi (VNA) - La Direction de surveillance du marché du Vietnam et le groupe français LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton ont signé mardi 7 mai à Hanoi un protocole d’accord de coopération sur la lutte contre la contrefaçon et la violation des droits de propriété intellectuelle.

Vue de la cérémonie de signature du protocole d’accord de coopération entre la Direction de surveillance du marché et le groupe LVMH, le 7 mai à Hanoi. Photo : dms.gov.vn

Le but consiste à promouvoir la coopération entre les parties, à éliminer la contrefaçon et à faire respecter les droits de propriété intellectuelle des sociétés représentées par LVMH en activité au Vietnam conformément aux dispositions légales relatives aux droits de propriété intellectuelle et à la contrefaçon au Vietnam.Selon le texte, LVMH fournira à la Direction de surveillance du marché du Vietnam les coordonnées des chefs de marque et représentants officiels au Vietnam, et des informations détaillées sur les marchandises authentiques, les concessionnaires, les importateurs et les exportateurs, enverra des experts aider à distinguer le vrai du faux.La Direction de surveillance du marché du Vietnam fournira à LVMH les coordonnées de contact et déploiera des activités nécessaires pour limiter le préjudice causé par la commercialisation des contrefaçons au commerce des produits authentiques du groupe au Vietnam dans la limite de ce qui est permis par la loi vietnamienne.Elle fournira également des informations relatives aux types de produits, à la quantité et le lieu des saisies, au nom des groupements en infraction, et informera le groupe français du résultat des sanctions conformément à la loi vietnamienne.Leader mondial du luxe, LVMH est le fruit d’alliances successives entre des entreprises qui, de génération en génération, ont su marier tradition d’excellence, passion créative, ouverture au monde et esprit de conquête. Le groupe dispose d’un portefeuille de plus de 70 marques de prestige dans les domaines des vins et spiritueux, et de la mode. – VNA