La diplomatie populaire s'adapte à la nouvelle situation

Le directeur du Département de la coopération économique et du développement rural, Ma Quang Trung (gauche) et le représentant en chef de Good Neighbours International (GNI), An Yong Sic signent un accord de coopération sur le programme de soutien à l’édification de nouveaux types de coopérative et au développement des chaînes de valeurs des produits agricoles vietnamiens. Photo: VNA