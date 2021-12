L'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 13e Congrès du Parti a déterminé le rôle pionnier de la diplomatie dans l'établissement et la préservation d'un environnement de paix, de stabilité, ainsi que dans la mobilisation des ressources externes au service du développement national et du rehaussement de la position et du prestige du pays sur la scène internationale, et la construction d'une diplomatie globale et moderne avec trois piliers que sont les affaires extérieures du Parti, la diplomatie de l’État et la diplomatie populaire.

Lors d'une interview accordée à la presse à l'occasion de la 20e Conférence nationale des Affaires étrangères, l'ambassadrice Nguyen Phuong Nga, présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, a souligné les difficultés, les avantages ainsi que les nouvelles opportunités auxquels fait face la diplomatie populaire dans la nouvelle situation.

La pandémie de COVID-19 est l'un des grands défis pour les affaires extérieures en général ainsi que la diplomatie populaire en particulier, entrainant l'annulation de nombreuses activités. Cependant, l'Union vietnamienne des organisations d'amitié ainsi que d'autres organisations vietnamiens ont réagi de manière flexible pour s'adapter rapidement à la nouvelle situation.

Selon Nguyen Phuong Nga, le rôle de pionnier de la diplomatie est de tirer parti des conditions et des environnements favorables internationaux et régionaux. En outre, on continue de rechercher, mobiliser les ressources en matière de fonds, de technologie, d'expériences, ..., ainsi que de consolider les relations avec les amis et les partenaires pour atteindre les objectifs de développement socio-économique et renforcer les relations d'amitié et de coopération en tous domaines avec les partenaires importants.

Nguyen Phuong Nga a également passé en revue les réalisations enregistrées dans la diplomatie populaire dans tous les domaines, affirmant que malgré la pandémie, la connexion du Vietnam avec des amis internationaux n'a pas été perturbée grâce à l'utilisation d'Internet et des plateformes sociales.

A ce jour, L'UOAV a fait don de plus de 47 milliards de dongs pour soutenir le combat contre le COVID-19 et 57 organisations non gouvernementales, de plus de 10,6 millions de dollars pour aider le peuple vietnamien à surmonter les difficultés causées par la pandémie.

Les associations d'amitié Vietnam-Laos, Vietnam-Cambodge et Vietnam-Inde ont avancé de nombreuses initiatives et mobilisé d'énormes ressources pour soutenir les amis étrangers touchés par l'épidémie.

De nombreuses activités de diplomatie populaire, de gratitude envers les amis internationaux sont également combinées dans les voyages à l'étranger de hauts dirigeants, contribuant à renforcer ainsi l'affection et la solidarité entre le Vietnam et les pays.

En 2021, l'UOAV a achevé les procédures pour établir bientôt deux autres organisations d'amitié entre le Vietnam, le Maroc et le Népal.

En outre, la diplomatie populaire participe activement, et démontre le rôle et la position du Vietnam au sein des forums populaires multilatéraux tels que Forum des peuples de l'ASEAN, Forum des peuples Asie-Europe, etc. L'UOAV déploie activement la directive n° 25-CT/TW du Secrétariat du Parti sur la promotion et le renforcement du rôle de la diplomatie multilatérale jusqu'en 2030.

Dans le travail non gouvernemental à l'étranger, Nguyen Phuong Nga a déclaré que les organisations non gouvernementales (ONG) étrangères ont promis 260 millions de dollars d'aide au Vietnam cette année. C'est un chiffre très encourageant.

La prochaine conférence définira des orientations et des stratégies spécifiques pour les agences, les ministères et les directions dans ce domaine.



Elle cherchera également des mesures pour promouvoir l'efficacité de la coordination entre les agences et les localités, et entre les affaires extérieures du Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire. -VNA