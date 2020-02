Prague (VNA) - L'Association d'amitié République tchèque-Vietnam et la communauté des Vietnamiens en République tchèque s'efforceront de contribuer au renforcement de l'amitié traditionnelle entre les deux pays.

C'est ce qu'ont souligné Marcel Winter, président honoraire de l'Association d'amitié République tchèque-Vietnam, et Nguyen Duy Nhien, président de l'Association des Vietnamiens en République tchèque, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information, à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (le 2 février 1950).

Selon Marcel Winter, les relations de coopération et d'amitié traditionnelle entre les deux pays n’ont cessé d'être consolidées et renforcées lors de ces 70 dernières années. La communauté des Vietnamiens en République tchèque a activement contribué au développement socio-économique du pays d'accueil et au renforcement de l'amitié entre les deux peuples.

Pour sa part, Nguyen Duy Nhien a apprécié le développement des relations diplomatiques entre les deux pays, ainsi que l’épanouissement de la communauté des Vietnamiens en République tchèque. Il a appelé les Viet kieu dans ce pays à s'intégrer mieux à la société locale, à observer la loi tchèque tout en préservant leur identité culturelle. -VNA