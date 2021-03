La vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale Tong Thi Phong . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Assemblée nationale vietnamienne a bien appliqué la diplomatie populaire, contribuant à la consolidation et au développement des relations d’amitié et de coopération avec les amis traditionnels, les pays voisins, les partenaires stratégiques et intégraux comme le Laos, Cuba, le Cambodge, la Chine, la Russie, les Etats-Unis, l'Inde, le Japon, la République de Corée et d'autres pays d'Asie du Sud-Est.

C’est ce qu’a déclaré la vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale Tong Thi Phong lors d’une conférence de la Commission des relations extérieures de l’organe législatif vietnamien pour le mandat 2016-2021. Cette conférence, qui s’est tenue le 25 mars, dans le cadre de la 11e session de la 14e législature de l’Assemblée nationale, a permis de dresser le bilan de travail de cette Commission ces dernières années.

La vice-présidente permanente de l'Assemblée nationale a déclaré que la diplomatie parlementaire était un élément important des activités diplomatiques du Parti et de l’Etat.

Résumant le travail de la Commission des relations extérieures pendant la période 2016-2021, son président Nguyen Van Giau a déclaré que la Commission avait présidé des études et vérifications pour soumettre à l'Assemblée nationale le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur les missions de représentation du Vietnam à l’étranger, et le projet de loi sur les conventions internationales.

La Commission des relations extérieures a également présidé l’examen de neuf traités internationaux importants à soumettre à l'Assemblée nationale pour ratification ou décision d'adhésion, a-t-il ajouté. -VNA