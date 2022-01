Hanoi (VNA) – La diplomatie de défense a contribué à approfondir les relations entre le Vietnam et d’autres pays, tout en promouvant le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale, a-t-on appris vendredi 7 janvier d’une visioconférence à Hanoi.

Le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên lors de la visioconférence à Hanoi, le 7 janvier. Photo : VNA

La conférence a été organisée par le ministère de la Défense pour faire le bilan de l’intégration internationale et de la diplomatie de défense du Vietnam en 2021.

Le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên, a souligné la nécessité de promouvoir la diplomatie de défense multilatérale, affirmant que le Vietnam devrait jouer un rôle plus actif dans la consolidation des mécanismes de coopération dans le cadre de l’ASEAN et ceux dirigés par le bloc régional.

Le responsable a plaidé pour une participation accrue du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, dans le sens d’étendre les domaines et les zones, au service des objectifs de l’intégration internationale en matière de défense et de diplomatie de défense.

Il a également proposé d’intensifier la communication pour sensibiliser le public aux orientations et aux points de vue du Parti et de l’État concernant l’intégration internationale et la diplomatie de défense, l’amitié entre le Vietnam et ses voisins et les pays avec lesquels le Vietnam entretient des relations d’amitié traditionnelle, la défense de la souveraineté et de la sécurité frontalière, maritime et insulaire. – VNA