Luxembourg (VNA) - La communauté vietnamienne de plus de 600 personnes au Grand-Duché de Luxembourg travaille toujours dur, contribuant au développement de ce pays et entretenant des rapports étroits avec la mère patrie.

La présidente de l’organisation caritative Aide au Vietnam, Doàn Nhât Minh (2e, à partir de la droite). Photo : VNA

L’un des notables est Doàn Nhât Minh, partie étudier au Luxembourg en 2004 et qui est actuellement professeure au Lycée technique de Bonnevoie de cette ville. Elle est également présidente de l’organisation caritative Aide au Vietnam.Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), elle a décrit la forte croissance de la communauté vietnamienne au Luxembourg au cours des dernières années. En général, la vie des gens est commode, la plupart ayant un emploi stable.Fondée en 2000, son organisation Aide au Vietnam se concentre sur l’aide aux enfants pauvres et handicapés et sur le soutien aux victimes des catastrophes naturelles et de la pandémie de Covid-19 au Vietnam. Elle met également en œuvre des projets visant à aider les personnes handicapées à acquérir des compétences et à communiquer, ainsi qu’à leur fournir des appareils auditifs.Concernant les relations entre le Vietnam et le Luxembourg, Doàn Nhât Minh a estimé que ces relations soient actuellement dans une belle période de développement, notamment après la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en décembre 2022.Elle a souhaité que les relations entre les deux pays se renforcent encore davantage, avec des coopérations qui s’intensifient non seulement dans le domaine économique et financier, mais aussi dans les échanges culturels.De son côté, le médecin vietnamien Nguyên Duy Cu, visage familier dans le domaine de la cybersécurité et de la prévention de la fraude dans les télécommunications au Luxembourg, a exprimé sa fierté du développement fructueux des relations entre les deux pays.Il a souligné le grand potentiel de développement entre le Vietnam et le Luxembourg dans divers domaines tels que la logistique, la haute technologie, l’éducation et les ressources humaines technologiques de haute qualité.Nguyên Duy Cu a exprimé le désir de partager des expériences et de mettre en relation les partenaires vietnamiens et luxembourgeois dans la détection et la prévention des cyberattaques.En plus de son travail professionnel, il travaille également comme agent de liaison auprès de la communauté vietnamienne du Luxembourg. Il dirige le groupe VietLux, un espace de partage d’informations entre Vietnamiens du pays européen.Il a exprimé l’espoir qu’à l’avenir, le Vietnam et le Luxembourg continueront à renforcer leur coopération globale, offrant davantage d’opportunités de développement aux citoyens et aux entreprises des deux pays. – VNA