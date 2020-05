Hanoi (VNA) - La récente décision de délivrer des visas électroniques aux citoyens de 80 pays fait partie des efforts de réforme administrative concernant la gestion des entrées et des sorties, a fait savoir jeudi 28 mai le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Doàn Khac Viêt.

Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Doàn Khac Viêt. Photo : VNA

Elle contribue à renforcer l’attraction des investissements, le développement socio-économique, le tourisme, la diplomatie, la défense et la sécurité, a-t-il déclaré au sujet de l’octroi par le Vietnam de visas électroniques aux citoyens des 80 pays à partir du 1er juillet.

Il a noté que, sur la base de la Loi amendant et complétant certains articles de la Loi sur l’entrée, la sortie, le transit et le séjour des étrangers au Vietnam, approuvée par l’Assemblée nationale le 25 novembre 2019, le gouvernement a récemment publié une résolution sur la liste des pays dont les citoyens ont droit à un visa électronique et la liste des ports d’entrée internationaux par lesquels les étrangers titulaires d’un visa électronique peuvent entrer et sortir du pays. Cette résolution prendra effet le premier juillet.

La publication de la résolution vise à mener à bien la politique de réforme administrative du Vietnam, en particulier dans la gestion des entrées et des sorties, créant ainsi des conditions supplémentaires pour attirer les investissements, le développement socio-économique, le tourisme, la diplomatie et la défense et la sécurité, a-t-il indiqué. – VNA