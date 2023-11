Quang Ninh (VNA) – Une délégation de la Conférence consultative politique du peuple chinois a rendu mercredi 29 novembre une visite à la baie d’Ha Long et au musée de Quang Ninh.

La délégation de la Conférence consultative politique du peuple chinois visite le musée de Quang Ninh. Photo: VNA

Cette activité rentre dans le cadre du programme d’échange d’amitié entre le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et la Conférence consultative politique du peuple chinois, ainsi qu’entre le Comité central du FPV et la Conférence consultative politique du peuple chinois de la province du Yunnan et de la région autonome du Guangxi de Chine.

La délégation chinoise a exprimé sa surprise face à la beauté de la baie d’Ha Long et ses impressions sur l'architecture unique du musée, ainsi que sur les objets et documents précieux exposés.

Ce voyage devrait contribuer à renforcer l'amitié et les échanges entre les deux parties, à consolider la coopération dans tous les domaines, notamment le tourisme, et à faire progresser la mise en œuvre de perceptions communes de haut niveau, favorisant ainsi les relations Vietnam-Chine dans un contexte stable et sain et durable dans les temps à venir.

La baie d'Ha Long a été classée à deux reprises sur la liste de patrimoine naturel mondial de l'UNESCO en 1994 et en 2000. En 2009, la baie d'Ha Long a été classée monument national spécial par le Premier ministre et en 2011, elle a été élue en tant qu'une des sept Nouvelles merveilles naturelles du monde.

En septembre 2016, le gouvernement a ratifié l'élargissement de la baie d'Ha Long vers les îles de Cat Bà. Les autorités de Hai Phong et de Quang Ninh ont été appelés à compléter ensemble le dossier à soumettre à l'UNESCO. En septembre 2023, la baie d'Ha Long – l'archipel de Cat Ba du Vietnam ont été reconnus comme patrimoine naturel mondial lors de la 45e session du Comité du patrimoine mondial à Riyad, en Arabie Saoudite.

De son côté, le musée de Quang Ninh est situé à proximité de la route bordant la baie de Ha Long, patrimoine mondial de l’UNESCO. Son architecture, inspirée de la forme d’un bloc de charbon colossal, en fait une destination touristique attrayante. - VNA