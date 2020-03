Hanoi (VNA) – Le Comité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19) a décidé que toutes les personnes entrant au Vietnam à partir du 7 mars seront soumises aux déclarations sanitaires obligatoires.

Vue de la réunion du omité de pilotage national de la prévention et de la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus. Photo: VGP

La déclaration sanitaire est obligatoire pour tous les voyageurs entrant au Vietnam à partir de 06h00 locale samedi 7 mars, a demandé le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, vendredi matin 6 mars, au milieu du pic des infections et des décès dus au COVID-19 dans le monde.



Le dirigeant a demandé aux ministères et secteurs concernés de déployer, outre la déclaration sanitaiere sur papier, la procédure déclaration sanitaire obligatoire en ligne sur http://www.suckhoetoandan.vn/khaiyte, procédure qui peut être réalisée aussi à l’aéroport.



Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, qui est à la tête dudit Comité de pilotage national, a chargé les agences compétentes de simplifier les procédures de déclaration sanitaire pour les rendre plus pratiques pour les voyageurs entrants.

Un responsable du ministère de la Santé présente le Centre de télémédecine du Vietnam pour la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus. Photo : VNA

Bien qu’aucune nouvelle infection n’ait été signalée depuis le 13 février, le gouvernement vietnamien considère toujours la lutte contre l’épidémie comme sa priorité absolue.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que le Vietnam est prêt à sacrifier certains intérêts économiques pour protéger la santé publique et garantir l’image d’un pays sûr et responsable alors que le COVID-19 se propage à travers le monde.



Le pays a lancé le Centre de télémédecine du Vietnam pour la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus, et a réussi à produire un nouveau kit de test du coronavirus SARS-CoV-2 capable de poser un diagnostic en 80 minutes.



L’épidémie continue à se propager dans le monde. Plus de 95.000 personnes ont été contaminées par le virus dans plus 80 pays et territoires. Apparu fin décembre en Chine, il affecte dorénavant tous les continents, sauf l’Antarctique, et perturbe la vie quotidienne dans un nombre croissant de pays.



L’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a déclaré l’épidémie une urgence de santé publique de portée internationale, a appelé jeudi 5 mars tous les pays de la planète à se préparer "avec rapidité, ampleur et détermination" afin d’endiguer l’épidémie. – VNA