Le club culturel et sportif des seniors de la commune de Dông Xa. Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Dông Xa, qui est une commune du district de Na Ri, est la terre la plus ancienne des Tày de province septentrionale de Bac Kan. Ceux qui y vivent sont sans doute les plus attachés aux mœurs et coutumes de leurs prédécesseurs. Aujourd’hui encore, ils pratiquent plusieurs danses traditionnelles, dont la plus originale a, pour accessoires, un bol et une paire de baguettes.



L’origine de la danse au bol reste controversée. Certains disent qu’elle reproduirait les activités de production de soie et de tissage des Tày. Autrefois, ils utilisaient en effet un bol pour entretenir les cocons et une paire de baguettes pour extraire le fil du cocon. Mais d’autres Tày estiment que cette danse au bol ne viserait en fait qu’à mettre en valeur le bol et les baguettes qui sont des objets quotidiens utilisés lors des cérémonies de prière pour de bonnes récoltes ou pour célébrer le riz nouveau.



Quoi qu’il en soit, les Tày restent très attachés à cette danse, comme l’indique Nông Thi Oanh, la présidente du club culturel et sportif des seniors de la commune de Dông Xa.

«Nous avons appris cette danse ancienne de nos aïeux et à notre tour, nous la transmettons aux jeunes. Ils sont très motivés et apprennent très vite», dit-elle.

La danse au bol est simple à exécuter. Le danseur ou la danseuse crée lui-même ou elle-même la musique en tapant les baguettes sur le bol et en avançant de façon régulière, sans jamais toucher l’un de ses partenaires. Les pas se font tantôt lents, tantôt rapides, en fonction du rythme créé, mais l’ensemble doit être parfait, pour exprimer le vœu commun de récoltes abondantes et de vie aisée.



Il n’y a pas de règle concernant le nombre de participants à cette danse collective, qui peut être pratiquée à toutes les occasions festives. Dans le district de Ba Bê, qui abrite le lac éponyme, haut-lieu du tourisme de Bac Kan, les Tày ont fait de cette danse une attraction touristique, fait savoir Nông Thu Biên, cheffe de la troupe folklorique du village de Côc Tôc.



«Côc Tôc, Bo Lù et Pac Ngoi sont des villages Tày situés au bord du lac Ba Bê où la population locale pratique la danse au bol traditionnel. Nous répétons chaque jeudi. Les touristes, en particulier les étrangers, apprécient beaucoup», dit-elle.

La province de Bac Kan a décidé de stimuler le tourisme au lac Ba Bê grâce à la valorisation de l’identité culturelle des communautés ethniques locales. Aussi a-t-elle créé plusieurs troupes folkloriques dans les villages et des clubs folkloriques dans les écoles. Nông Thi Viêt Hoà fait partie d’un de ces clubs.

«La danse au bol en particulier et les danses traditionnelles en général sont très gaies. J’imagine qu’autrefois, les femmes dansaient en chantant et qu’elles n’avaient pas besoin de musique d’accompagnement comme aujourd’hui. Nous répétons assidûment et nous souhaitons rencontrer des élèves d’autres écoles, d’autres localités pour connaître et faire connaître nos traditions culturelles respectives», indique-t-elle.

Récemment, la danse au bol des Tày de Bac Kan a été inscrite au patrimoine culturel immatériel national. - VOV/VNA