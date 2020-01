Présentation de la tunique traditionnelle vietnamienne (ao dai) lors de la foire. Photo: VNA Présentation de la tunique traditionnelle vietnamienne (ao dai) lors de la foire. Photo: VNA

Berlin (VNA) - Un événement intitulé "La foire du Vietnam en Allemagne" est organisé dans le cadre de l'AFA - l'exposition du printemps Augsbourg 2020 qui a lieu du 24 au 28 janvier dans la ville d'Augsbourg, Land de Bavière.



Cet événement, qui fait partie des activités marquant le 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Allemagne (1975-2020), est organisé par le magazine « Huong Viet », en collaboration avec le centre d'exposition d'Augsbourg.



Plusieurs produits culturels, touristiques et gastronomiques vietnamiens y sont exposés, dont des œuvres littéraires vietnamiennes traduites en allemand. En particulier, plusieurs dizaines de photos sur la nature et des Vietnamiens prises par des photographes des deux pays sont présentées lors de l'événement.



Le rédacteur en chef de Huong Viet, Pham Khanh Nam, a déclaré que l'événement visait à promouvoir la nature et la culture vietnamiennes auprès d'amis allemands et internationaux, ainsi qu'à renforcer les liens entre les Vietnamiens d'Augsbourg et des environs.



L'attaché de défense vietnamien en Allemagne Nguyen Tuan Minh a rappelé que le Vietnam et l'Allemagne avaient signé un plan d'action stratégique pour 2019-2021, et affirmé que le partenariat stratégique bilatéral continuerait de se développer cette année.



Reiner Erben, membre du conseil municipal d'Augsbourg, a constaté que l'événement avait aidé les populations locales à mieux comprendre la culture d’un autre pays, et que la communauté vietnamienne d'Augsbourg jouait un rôle important dans le développement de la ville. -VNA