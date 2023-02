Paris (VNA) - Les costumes des H'Mong, Giay et Tay, les bijoux des Thaï et Dao, les outils de travail quotidien des minorités ethniques au Vietnam… Se rendre ce mois-ci à la Médiathèque François-Mitterrand de la ville de Saintes, les visiteurs auront l'occasion d'admirer les costumes et ustensiles des ethnies minoritaires du Vietnam collectés par M. Alain Dussarps, Vice-président de l'Association d'Amitié Franco - Vietnamienne (AAFV).



L'exposition est une des activités visant à faire découvrir la culture vietnamienne aux populations locales dans le cadre du programme "Le Vietnam s’invite à Saintes" organisé par l'Association Vietnam 17 pour célébrer les 50 ans de l’établissement des relations diplomatique Vietnam - France. À cette occasion, un défilé de mode ethnique et d’ao dai a également été organisé, en présence de l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang, des autorités de la ville et d'un grand nombre de Saintais.



Selon Mme Nhung Lehoux, présidente de l'Association Vietnam 17, l’exposition et le défilé de costumes et de parures ont pour but de "préserver et promouvoir les valeurs des minorités ethniques au Vietnam, considérés comme des berceaux de la culture vietnamienne". Elle emmène souvent des voyageurs Français et de Viêt kiêu au Vietnam pour d'une part leur faire découvrir la culture des ethnies et d'autre part aider les autochtones à améliorer leur vie.



Le défilé interprété volontairement par les Viêt kiêu de Saintes a reçu des applaudissements chaleureux des spectateurs. Les costumes et objets exposés appartiennent à une collection personnelle de M. Alain Dussarps qui a rassemblée lors de ses visites au Vietnam. C'est la première fois que ces artefacts uniques sont présentés à Saintes et ont laissé une bonne impression aux Saintais. En plus de présenter la culture ethnique, l'exposition vise également à appeler à l'appui des localités démunies au Vietnam.

Photo: VNA



Mme Annick Alhopez, une Saintaise qui a visité le Vietnam il y a quelques années, a déclaré "ravie" regarder le spectacle et l’exposition qui lui donne "une impression de revenir au Vietnam". "La plupart des costumes sont très jolis et riche en couleurs", a-t-elle reconnu en rappelant ses bons souvenirs lors de son séjour au Vietnam dont "les paysages sont beaux et les gens souriants". Quant à son amie, Mme Josette Guitton a dit que bien qu'elle n'ait jamais été au Vietnam, mais l'événement lui a donné "envie d'y aller".Marie-Bernard et Michel Reboux, ont parcouru plus de 40 kilomètres rien que pour voir le spectacle car ils ont une belle-fille et une petite-fille d’origine vietnamienne et ce lien affectif les a attachés à ce pays. Ils ont déclaré "très impressionnés" par la variété de couleurs, de costumes, de chapeaux et aussi la grâce de mannequins qui ont "mis en valeur les costumes qu’ils portent". "À travers ce défilé et cette exposition, je peux découvrir les différentes cultures des régions du Vietnam. Bref, c'est très intéressant, très enrichissant ! Et pour un homme c’est très agréable de la voir", a avoué M. Michel Reboux.Belle dans un habit ethnique, Mme Tran Thi Nhung Odette Choket, se sent "fière de porter des costumes vietnamiens". "J'ai participé au défilé de costumes aujourd'hui parce que je suis à moitié vietnamienne. Bien que parce que mon père est français, mais je suis née et j'ai grandi au Vietnam, donc je voudrais montrer aux amis français la beauté des coutumes vietnamiens. Je pense qu'ils les aiment beaucoup et c'est une fierté pour nous, les Vietnamiens", a-t-elle partagé, son visage rayonnant de fierté.Auparavant, pendant la fête de Nouvel An lunaire, l'Association Vietnam 17 a organisé un spectacle de danse de la Licorne et d'arts martiaux vietnamiens dans les rues de la ville, attirant un large public local. En particulier, avec la coordination et le soutien de la mairie, les élèves des écoles de la ville ont dégusté des plats vietnamiens et chercher à connaitre le pays et le peuple vietnamiens.D'ici juin 2023, une série d'événements culturels se tiendra dans le cadre du programme "Le Vietnam s’invite à Saintes" avec de nombreuses activités spéciales telles que la projection de films, la lecture de contes de fées vietnamiens, présenter le Vietnam dans les écoles, séminaires touristiques et économiques, présentation d'instruments de musique folkloriques, d'arts martiaux traditionnels, expositions de costumes de minorités ethniques et dégustation de la cuisine vietnamienne. Organisé par l'Association Vietnam 17, ce programme a reçu la collaboration de la Municipalité de Saintes et le soutien de l'Ambassade du Vietnam en France.Fondée en 2009 par Mme Nhung Lehoux, L'Association Vietnam 17 ambitionne de faire découvrir le pays, la culture et le peuple du Vietnam aux habitants de la ville de Saintes. À travers des activités de gastronomie, d'expositions de peinture, d'échanges culturels et de découverte touristique au Vietnam, l'Association a réussi à rassembler un grand nombre de familles, de jeunes et d'étudiants français et vietnamiens, amoureux du Vietnam.Appréciant l'initiative de l'Association Vietnam 17, l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a déclaré que de telles activités contribueraient à honorer l'identité culturelle traditionnelle et la beauté du Vietnam dans cette localité et à renforcer l'amitié et la compréhension mutuelle entre les amis français, dont notamment les Saintais, et le peuple vietnamien./.-VNA