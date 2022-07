Des bananes sont transportées à la coopérative agricole Manh Khôi. Photo: VOV



Hanoï (VNA) - Depuis quelques années, la culture des bananiers est devenue la principale source de revenus des habitants de Muong La, un district rattaché à la province de Son La, au Nord-Ouest du pays. Non contents d’améliorer la productivité et de conquérir de nouveaux marchés, ces derniers temps, plusieurs cultivateurs ont fait preuve de dynamisme et de créativité dans la fabrication de fibres de tronc de bananier, ouvrant une nouvelle orientation de développement pour la localité.



Ces dernières années, la plantation de bananiers a permis d’assurer un revenu stable pour les agriculteurs du hameau Cup, de la commune de Muong Bu. En plus d’un coût d’investissement initial faible, les bananiers s’adaptent bien aux conditions climatiques et géographiques locales et se développent bien, comme nous indique Lò Van Dinh qui possède 3 hectares de bananiers.



“Ce fruit est beaucoup plus rentable que le manioc et le maïs. Le kilo de bananes se vend au prix de 3.000 dongs, voire de 8.000 dongs. Notre famille produit de 5 à 6 quintaux de bananes par mois, ce qui nous rapporte un revenu mensuel moyen de 6 à 7 millions de dongs”, a-t-il dit.



Durant la saison de récolte, le hameau Cup est très animé. Des camions remplis de bananes affluent vers la coopérative agricole Manh Khôi qui assure l’écoulement des produits sur le marché domestique, mais aussi à l’étranger.



“Tous les trois jours, 15 tonnes de bananes sont transportées vers les provinces centrales dont Nghê An et Hà Tinh. Rien qu’au 15e jour de chaque mois lunaire, nous vendons plus de 20 tonnes. Notre coopérative vient d’exporter à titre expérimental un premier lot de bananes vers l’Union européenne”, a fait savoir Pham Thi Thuy, une membre de ladite coopérative.



En plus de la récolte des fruits, les cultivateurs de Muong La ont également une source de revenus supplémentaire venant de la vente des feuilles, des fleurs et des troncs des bananiers. Les feuilles servent à envelopper différents gâteaux de riz. Les fleurs de bananiers sont utilisées souvent pour faire des salades. Le tronc sert à nourrir les animaux domestiques. En particulier, ces dernières années, certaines familles à Muong La, dont celle de Cà Van Mua, ont investi dans la production des fibres à partir de tronc de bananier.



“Nos fibres de tronc de bananier sont vendues à des grossistes à Hanoï et dans la province de Lào Cai. Les prix varient entre 125.000 et 180.000 dongs le kilo en fonction de la qualité des fibres. Le mois dernier, 1,5 tonne de fibres séchées ont été vendues pour 190 millions de dongs. Prochainement, nous envisageons d’améliorer la qualité et le rendement de la production pour pouvoir exporter nos produits vers le marché indien», a partagé Cà Van Mua.



Les bananiers de Muong La sont essentiellement cultivés dans les communes de Muong Bu, Muong Chum, Chiêng San, Ta Bu, Chiêng Lao et le bourg d’It Ong, sur une superficie de plus de 1.300 hectares. Ils donnent environ 10.000 tonnes de fruits par an. Prochainement, les autorités locales délivreront des codes de traçabilité à quatre plantations de bananiers pour leur permettre d’exporter. Dans les temps à venir, Muong La se concentrera également sur la création des plantations de bananiers bio aux normes de bonne pratique agricole du Vietnam (VietGap) ainsi que dans la promotion du label de leurs fruits, l’idée étant d’en faire des produits plus facilement exportables et d’améliorer le revenu des cultivateurs, fait savoir Nguyên Văn Tâm, vice-président du comité populaire du district.



“Prochainement, les bananes de Muong La seront exportées vers l’UE et un certain nombre d’autres marchés exigeants lorsqu’elles rempliront les normes requises. Actuellement, les fibres du tronc de bananiers sont très prisées en Inde et en Afrique. Dans les temps à venir, nous envisageons d’élargir la superficie de plantation de bananiers à 2.500 hectares afin de promouvoir l’exportation», a-t-il souligné.



Les plantations de bananiers ont permis de verdir les terres et les collines arides à Muong La. La banane y est devenue le fer de lance dans la lutte contre la pauvreté et pour le développement économique.-VOV/VNA