Des spécialités vietnamiennes sont présentées au Des spécialités vietnamiennes sont présentées au Festival de la Francophonie de Singapour 2021 . Photo: VNA

Singapour (VNA) - Des plats et produits traditionnels vietnamiens sont présentés au Festival de la Francophonie 2021 qui s'est ouvert le 8 mars à Singapour.

Le Festival, sur le thème «Égalité des sexes», voit la participation de 21 pays. Il compte 16 activités principales, dont des projections de films, des tables rondes et des activités culinaires.

Le Vietnam est l'un des neuf pays à rejoindre le festival de la gastronomie dans ce cadre. C'est une chance pour lui de présenter sa cuisine, dont des produits qui ont été mis en vente dans le réseau de distribution à Singapour.

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) comprend 88 Etats et gouvernements. La communauté compte plus d'un milliard d'habitants sur les cinq continents, avec plus de 300 millions de francophones.

Cette année, les ambassades membres de l'Organisation internationale de la Francophonie se sont réunies pour lancer l'édition 2021 du Festival de la Francophonie à Singapour, qui se déroule du 8 au 30 mars. Le festival célèbre la langue française, les cultures francophones et les valeurs de la francophonie : solidarité, humanisme, paix, démocratie, droits de l'homme et diversité. -VNA