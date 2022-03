Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Au cours des 23 dernières années, plus de 28,9 millions de cadeaux d'une valeur de plus de 9.991 milliards de dôngs (436,61 millions de dollars) ont été offerts aux ménages pauvres, aux victimes de l'agent orange/dioxine et à d'autres personnes dans le besoin dans le cadre du mouvement "Tet pour les pauvres et victimes de l'agent orange/dioxine", selon le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam.



Au cours du Têt 2022 (Nouvel An lunaire du Tigre), la Croix-Rouge du Vietnam a remis quelque 2.555 cadeaux d'une valeur de plus de 1.156 milliards de dôngs aux pauvres et aux victimes de l'agent orange/dioxine.



Les filiales de l'Association de la Croix-Rouge du Vietnam dans les villes et provinces ont offert des cadeaux, construit et réparé des maisons pour les personnes dans le besoin, leur ont offert des cartes d'assurance maladie. Elles ont également remis des bourses à des étudiants défavorisés et ont aidé les personnes touchées par la pandémie de COVID-19.



Le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam a également affecté quelque 8,15 milliards de dôngs collectés par des organisations et des particuliers dans le pays comme à l'étranger pour couvrir ses activités dans les villes et provinces.- VNA