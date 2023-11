Des gens font leurs courses dans un supermarché en Thaïlande. Photo : VNA



Bangkok (VNA) – Selon le Conseil national de développement économique et social (NESDC), le produit intérieur brut (PIB) de la Thaïlande a augmenté de 1,5 % au troisième trimestre par rapport à l'année précédente.

Ce chiffre est inférieur à la croissance de 2,4% prévue par les économistes dans un sondage publié précédemment par Reuters et à la croissance de 1,8% enregistrée au deuxième trimestre.

La deuxième économie d'Asie du Sud-Est est confrontée à une demande mondiale atone tandis que la confiance des investisseurs en Thaïlande a chuté malgré la résolution de l'impasse politique suite aux élections de mai. Le nouveau gouvernement, entré en fonction en août, a prévu diverses mesures de relance.

Le rythme plus lent que prévu de l’économie thaïlandaise au troisième trimestre est dû à la faiblesse des exportations et de l’agriculture, mais a été soutenu par la consommation et la reprise continue du secteur du tourisme.

Le NESDC prévoit une croissance économique de 2,5% cette année, ce qui est inférieur à la fourchette de prévision précédente de 2,5% à 3,0%. La croissance du PIB devrait se situer entre 2,7% et 3,7% en 2024.

Le NESDC prévoit une baisse des exportations de 2% pour cette année, contre une baisse de 1,8% observée précédemment, et une hausse des exportations de 3,8% en 2024. -VNA