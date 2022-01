Ho Chi Minh-Ville, 13 janvier (VNA) - Certaines organisations financières étrangères ont émis des prévisions positives pour l'économie vietnamienne cette année, avec une croissance attendue entre 6,5% et 6,7 %.

Standards Chartered a estimé que la croissance du PIB rebondira fortement à 6,7% en 2022 et 7% en 2023, affirmant que les perspectives à moyen terme du Vietnam restent positives.

La banque a fait cette prévision dans ses derniers rapports intitulés « Toujours aux prises avec les vents contraires » et « Vietnam - Revenir à une croissance élevée ».

« L'économie devrait continuer de rebondir en 2022 à mesure que la pandémie s'améliore. La croissance des revenus a dépassé la croissance des dépenses ces dernières années, cela fournit une ressource d'épargne décente contre la pandémie», a déclaré Tim Leelahaphan, économiste pour la Thaïlande et le Vietnam chez Standard Chartered.

« Le COVID-19 reste un risque principal, au moins à court terme. Le premier trimestre pourrait voir une reprise complète des opérations d'usine et les mesures de relance du gouvernement et une reprise plus nette est attendue en mars », a-t-il noté.

Les économistes de Standard Chartered ont déclaré qu'une amélioration continue de l'environnement commercial mondial soutiendrait les exportations en 2022, même si la croissance des importations devrait rester élevée.

Dans le récent rapport « Vietnam à coup d'œil », HSBC a déclaré qu'après deux années de ralentissement de la croissance, la croissance économique du pays s'accélérera pour atteindre 6,5% en 2022. Le gouvernement a également ciblé la croissance du PIB de cette année à 6,5 - 7%, ce qui équivaut au moment pré-pandémique.

Il a noté que le Vietnam s'est régulièrement rétabli après avoir touché le fond en 2021 et qu'il retrouvera bientôt une dynamique de croissance dans tous les aspects.

La production et l'exportation devraient conserver leur position de leader, en partie grâce aux engagements stables en matière d'attraction d'investissements étrangers. En outre, la demande intérieure devrait encore rebondir lorsque les restrictions actuelles seront progressivement levées et que le marché du travail se rétablira.

HSBC a noté que le plus grand obstacle nécessitant une attention maintenant est l'épidémie de COVID-19 en cours, en particulier l'apparition du variant Omicron, mais il est encourageant de constater que la vaccination a été beaucoup améliorée, suffisamment pour éviter une autre période de distanciation sociale généralisée.- VNA