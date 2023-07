Photo: Straits Times

Singapour, 17 juillet (VNA) – La croissance du PIB de Singapour a augmenté de 0,7 % en glissement annuel au deuxième trimestre, a annoncé le ministère du Commerce et de l'Industrie.Sur une base trimestrielle désaisonnalisée, l'économie de Singapour a progressé de 0,3 %, un revirement par rapport à la contraction de 0,4 % au premier trimestre 2023.Le secteur manufacturier a reculé de 7,5 % en glissement annuel au deuxième trimestre, une détérioration par rapport à la contraction de 5,3 % au trimestre précédent.Parallèlement, le secteur de la construction a progressé de 6,6 %. La croissance au cours du trimestre a été soutenue par l'expansion de la production de la construction dans les secteurs public et privé.Parmi les secteurs des services, les secteurs du commerce de gros - détail et du transport - stockage ont collectivement progressé de 2,6 % en glissement annuel au deuxième trimestre, un revirement par rapport à la contraction de 0,7 % au trimestre précédent.L'ensemble des secteurs comprenant les secteurs de l'information et des communications, de la finance et des assurances et des services professionnels a progressé de 1,5 % sur un an au deuxième trimestre, prolongeant la croissance de 1,3 % du trimestre précédent.- VNA