Hanoi, 5 août (VNA) - Le taux de croissance des importations américaines de crevettes en provenance du Vietnam est meilleur que celui de l'Inde et de l'Indonésie, et les crevettes vietnamiennes sont de plus en plus compétitives aux Etats-Unis.

Crevettes à pattes blanches. Photo: uv-vietnam

Les principaux produits aquatiques d'exportation du Vietnam vers les Etats-Unis ont augmenté de façon continue au premier semestre de cette année. Selon l'association VASEP, les exportations nationales de crevettes vers ce marché ont atteint 439,8 millions de dollars ( 36% en un an). Parmi les 5 premiers débouchés pour la crevette vietnamienne, les États-Unis ont enregistré le meilleur taux de croissance.



Les États-Unis restent le principal marché d'importation pour les crevettes à pattes blanches du Vietnam, représentant près de 90% du total des exportations nationales de ce produit. La valeur des crevettes vannamei transformées (HS16) a augmenté de 26%; des crevettes pattes blanches vivantes/fraîches, surgelées (HS03), de 49%. Les crevettes tigrées ne représentaient que 8,5% du total, enregistrant également une hausse de 55% en valeur.



Selon les données de l'USDA, au cours des premiers mois de cette année, les 8 principaux fournisseurs de crevettes aux États-Unis sont l'Inde, l'Indonésie, l'Équateur, le Vietnam, la Thaïlande, le Mexique, l'Argentine et la Chine. De janvier à mai, les importations américaines de crevettes ont atteint 327,8 milliers de tonnes, d'une valeur de 2,8 milliards de dollars ( 27% en volume et 26% en valeur).



Parmi les 5 principaux fournisseurs aux États-Unis, les importations en provenance de l'Équateur ont enregistré la plus forte croissance, suivies du Vietnam. Cela montre que la crevette vietnamienne est de plus en plus compétitive sur le marché américain. Le taux de croissance des importations de crevettes aux États-Unis en provenance du Vietnam est meilleur que celui de l'Inde et de l'Indonésie.



L'Inde, le Vietnam, l'Indonésie et la Thaïlande sont respectivement les plus grands fournisseurs de crevettes surgelées aux États-Unis. Le Vietnam se classe au deuxième rang après l'Inde pour la fourniture de ce produit aux États-Unis.

Le Vietnam a exporté 11.770 tonnes de crevettes transformées surgelées (SH 1605211030) vers les États-Unis, d'une valeur de plus de 124 millions de dollars ( 81% en valeur et 76% en volume). Il s'agit du taux de croissance le plus élevé parmi les pays fournissant ce produit aux États-Unis.



Les exportations de crevettes du Vietnam vers ce marché ont connu une croissance positive au premier semestre de cette année en raison de la compétitivité et d'une production stabilisée pendant la pandémie de Covid-19.



Selon un expert de la VASEP, les consommateurs américains préfèrent toujours les produits à base de crevettes transformés et à valeur ajoutée. Malgré la pandémie, les importations américaines de crevettes sont toujours en hausse, de 7% en glissement annuel. Cette tendance continuera dans les années à venir. D'ici 2027, les importations de crevettes de ce pays pourraient dépasser 1 million de tonnes.



Actuellement, le déploiement de la vaccination pour le peuple américain se déroule rapidement, la production et les activités commerciales des entreprises de ce pays se redressent et se stabilisent. Par conséquent, la demande d'importation de produits de la mer augmente fortement. Il s'agit également d'une bonne opportunité pour les exportateurs vietnamiens vers les États-Unis cette année alors que le marché de la crevette de certains pays, dont l'Inde, est confronté à de nombreuses difficultés en raison du Covid-19.



Cependant, la 4e vague de Covid-19 se développe de manière compliquée à Ho Chi Minh-Ville et dans les provinces du delta du Mékong, ce qui pourrait grandement affecter les commandes à l'exportation.- CPV/VNA