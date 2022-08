Photo d'illustration. Source: VNA



Hanoi (VNA) - Au cours des 8 premiers mois de l’année, la création d’entreprises et la reprise des activités d’entreprises continuaient de se maintenir à un niveau record, pour atteindre 149.451 entreprises, soit une hausse de 31,1% en glissement annuel, selon le Département de l’enregistrement et de la gestion des entreprises (ministère de l’Industrie et du Commerce).

Plus précisément, le pays comptait 101.325 nouvelles entreprises créées, en hausse de 24,2% sur un an, pour capital total de 1.136.000 milliards de dôngs (48,8 milliards de dollars), en hause de 0,3%.

Les secteurs avec le plus grand nombre d’entreprises créées comprennent les services d’hôtellerie et de restauration, d’autres services, le tourisme…

48.126 entreprises ont repris leurs activités en huit mois, soit une hausse de 48,3% par rapport à la même période de 2021.

Toujours en huit mois, 104.317 entreprises se sont retirées du marché (+22%), principalement des entreprises en cessation de leurs activités en courte terme (59.609). -VNA