L'ambassadrice du Canada au Vietnam, Mme Deborah Paul, s'exprime lors d'une conférence de presse pour présenter la course '' Hanoi Run For Children 2019''. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La course "Hanoi Run For Children 2019" débutera à 7h du matin le 8 décembre, au parc Thong Nhat, ont annoncé lundi à Hanoï les organisateurs.



L'événement annuel sera co-organisé par l'Association d'amitié Vietnam-Canada, l'Union des organisations d'amitié de Hanoï et l'ambassade du Canada au Vietnam.



"Tous les enfants sont dignes d’une vie saine. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie des enfants malades, les aidant à bénéficier de soins médicaux et leur donnant de l'espoir afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves", a affirmé l’ambassadrice du Canada au Vietnam, Mme Deborah Paul.

Mme Nguyen Thi Thu Giang, secrétaire général de l'Association d'amitié Vietnam-Canada, a déclaré que cette course permettrait de collecter des fonds en faveur des enfants de Hanoï, mais également des enfants défavorisés à travers le pays. Cet événement contribue aussi efficacement à la promotion de la compréhension mutuelle et de l'amitié entre le peuple vietnamien et ceux d'autres pays, canadien en particulier.



Don Lam, PDG de VinaCapital Foundation, a déclaré que le comité d’organisation avait aidé le programme Heartbeat Vietnam, lancé par VinaCapital, à traiter des anomalies congénitales d'enfants pauvres.



Une campagne de vente de maillots aura lieu sept jours avant l'événement. Pour chaque maillot vendu 100.000 dôngs, 50.000 dôngs seront reversés à de jeunes patients.



Anciennement connue sous le nom de Terry Fox Run et lancé en 2000, cette course permet de collecter plus d’un milliard de dôngs (42.500 dollars) chaque année pour le financement de traitements contre le cancer et d'opérations d'enfants souffrant de cardiopathie à l'Hôpital central de pédiatrie, à l'Hôpital de cardiologie de Hanoï, et à la Fondation Heartbeat Vietnam de VinaCapital. -VNA